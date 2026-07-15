Мужчина скончался на станции метро «Речной вокзал» в Новосибирске

Инцидент произошел сегодня около 17:00. Фото: Александр ГЛУЗ. Перейти в Фотобанк КП

На станции метро «Речной вокзал» в Новосибирске пассажиру стало плохо, и он потерял сознание. Об этом сообщили в паблике «Октябрьский район | Новосибирск».

Инцидент произошел сегодня около 17:00 на платформе станции. Очевидцы заметили, что мужчине стало плохо, и сразу обратились к сотрудникам метрополитена. Те вызвали реанимационную бригаду, но спасти пассажира не удалось — он умер до приезда врачей.

Редакция КП-Новосибирск направила запрос в ГУ МВД России по региону, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося.

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