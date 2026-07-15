В Новосибирске задержали несовершеннолетних водителей мототехники

В ходе мероприятия инспекторы остановили нескольких подростков. Фото: ГАИ Новосибирской области

В Октябрьском районе Новосибирска сотрудники Госавтоинспекции провели рейд по выявлению несовершеннолетних водителей мототехники. Нарушителей привлекли к ответственности за управление без прав, а транспортные средства отправили на спецстоянку. Об этом сообщили в пресс-службе региональной ГАИ.

В ходе мероприятия инспекторы остановили нескольких подростков, которые управляли мопедами, мотоциклами и питбайками без водительских удостоверений. На всех нарушителей составили административные протоколы по части 1 статьи 12.7 Кодекса об административных правонарушениях. Материалы передадут в комиссию по делам несовершеннолетних для дальнейшего разбирательства.

В Госавтоинспекции напомнили, что управлять мопедами разрешено только с 16 лет при наличии категории «А1» или «М», а мотоциклами – с 18 лет и при открытой категории «А». Питбайки относятся к спортивному инвентарю, и выезжать на них на дороги общего пользования строго запрещено.

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