Ремонт дороги на Чернобровцева в Новосибирске завершили досрочно

Этот проезд очень важен для жителей строящихся микрорайонов. Фото: телеграм-канал Максима Кудрявцева

В Новосибирске досрочно закончили ремонт дороги на улице Александра Чернобровцева. Работы обошлись в 36 миллионов рублей. Мэр Максим Кудрявцев написал в своем телеграм-канале, что этот проезд очень важен для жителей строящихся микрорайонов на границе Заельцовского и Калининского районов. Он соединяет новые дома с основными магистралями.

До ремонта дорога находилась в плохом состоянии: на ней было много ям и выбоин. Подрядчикам пришлось снимать значительную часть старого покрытия. Сейчас на объекте уже провели фрезерование, убрали все дефекты, уложили выравнивающий и верхний слои асфальта и нанесли разметку.

Всего в этом сезоне в Новосибирске планируют привести в порядок 34 участка дорог и 40 пешеходных зон. Многие объекты включили в народную программу по наказам жителей.

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