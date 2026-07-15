Глава новосибирского Союза отцов указал на неготовность школ к урокам арабского

Знание арабского может стать преимуществом для будущих дипломатов. Фото: мэрия Новосибирска

Председатель Союза отцов Новосибирской области Сергей Майоров высказался о возможном введении арабского языка в школах региона. Он считает, что новый предмет не должен становиться обязательным и увеличивать нагрузку на детей. Об этом сообщает издание Om1 Новосибирск.

С 1 сентября 2026 года в российских школах начнет действовать программа по изучению арабского языка. В Министерстве просвещения РФ подготовили и перевели на арабский язык книгу о России, произведения писателей и народные сказки. Для многих новосибирских родителей эта новость оказалась неожиданной, они забеспокоились о лишней нагрузке на детей.

Майоров отметил, что знание арабского может стать преимуществом для будущих дипломатов и экономистов, но обратил внимание на три проблемы. Первая — нехватка учителей: в школах почти нет преподавателей арабского языка. Вторая — сложность самого языка с иной графикой и письмом справа налево. Третья — высокая нагрузка на школьников, которые уже с трудом осваивают базовый английский.

Глава Союза отцов подчеркнул, что организация не против арабского как факультатива, но только при добровольном решении родителей, наличии квалифицированных кадров и сохранении основных дисциплин. Он добавил, что нельзя ставить эксперименты на детях, и предложил сначала подготовить программы и учителей.

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