Новосибирцы получили более 9 тысяч разрешений на охоту в 2026 году

Новосибирская область остается лидером по цифровизации охотничьих услуг. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП.

С начала 2026 года в Новосибирской области охотникам выдали 9 316 разрешений на добычу охотничьих ресурсов, из которых 5 263 оформили в электронном виде через портал госуслуг. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минприроды.

Новосибирская область остается лидером по цифровизации охотничьих услуг: с 2023 года здесь действует первый в России экспериментальный правовой режим «Охота». Охотники подают заявки через Единый портал госуслуг, а разрешение используют через мобильное приложение «Моя охота» – документ всегда в телефоне, а проверяющие могут считать QR-код даже без интернета. Приложение уже скачали более 39 тысяч раз, а за все время эксперимента жители региона более 22 тысяч раз получили разрешение дистанционно.

Как отметил замминистра природных ресурсов и экологии региона Дмитрий Цуканов, цифровизация исключила личные приемы и ускорила обработку документов. В 2026 году эксперимент продлили до 2029 года, к нему теперь могут присоединиться любые другие регионы.

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