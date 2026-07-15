Новосибирское предприятие оштрафовали за загрязнение воздуха

Компанию привлекли к административной ответственности по семи статьям. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ленинском районе Новосибирска жители микрорайона «Чистая Слобода» весной этого года жаловались на химический запах, а также черные следы на снегу и стеклах окон. Министерство природных ресурсов и экологии региона проверило одно из предприятий в Толмачевской промзоне и нашло нарушения.

В ходе проверки, которая прошла в апреле–мае, инспекторы выявили несколько нарушений природоохранного законодательства. Предприятие не проводило должный производственный экологический контроль, выбрасывало вещества без установленных нормативов, не подавало информацию для актуализации сведений об объекте негативного воздействия и не вело учет движения отходов. Для фиксации нарушений специалисты использовали беспилотники – с их помощью подтвердили факт сжигания отходов в производственной деятельности.

За несоблюдение экологических требований компанию привлекли к административной ответственности по семи статьям. Предприятию выдали предписание устранить все выявленные нарушения. В региональном минприроды заявили, что исполнение предписания находится на особом контроле ведомства.

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