В Новосибирске потушили пожар в двухэтажном частном доме

На тушение выезжали 12 спасателей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске сотрудники МЧС ликвидировали пожар в двухэтажном частном доме в Сосновском переулке. Огонь удалось потушить в течение часа. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

На тушение выезжали 12 спасателей и четыре единицы техники. Жильцы дома не пострадали.

Причину возгорания сейчас устанавливают дознаватели МЧС России.

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