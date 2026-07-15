В Новосибирске потушили пожар в двухэтажном частном доме

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
В Новосибирске сотрудники МЧС ликвидировали пожар в двухэтажном частном доме в Сосновском переулке. Огонь удалось потушить в течение часа. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.
На тушение выезжали 12 спасателей и четыре единицы техники. Жильцы дома не пострадали.
Причину возгорания сейчас устанавливают дознаватели МЧС России.
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