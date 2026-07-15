Исполняющей обязанности директора НГХУ стала Наталья Шарова

Новосибирское художественное училище было основано в 1984 году. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирском государственном художественном училище сменилось руководство. Исполняющей обязанности директора стала Наталья Шарова, которая до этого работала заместителем по учебной работе. Информацию о кадровых изменениях разместили на сайте НГХУ.

Новосибирское художественное училище было основано в 1984 году. Тогда при Новосибирском музыкальном училище открыли художественное отделение. В 2015 году учреждение переименовали и оно получило статус колледжа.

Сейчас НГХУ готовит специалистов в области изобразительного и прикладного искусства. Кроме того, училище занимается просветительской, выставочной и методической деятельностью, а также проводит курсы повышения квалификации.

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