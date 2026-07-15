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НовостиОбщество15 июля 2026 13:46

В Новосибирске снова не смогли продать долгострой на Ватутина за 822 млн

Степень готовности объекта достигла 74%
Анастасия ТОЛСТОНОГОВА
Торги должны были пройти 14 июля.

Торги должны были пройти 14 июля.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Аукцион по продаже объекта незавершенного строительства на улице Ватутина в Ленинском районе Новосибирска признали несостоявшимся. Торги должны были пройти 14 июля, однако на участие в них не поступило ни одной заявки. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Информация о результатах торгов размещена на официальном сайте городской администрации. Начальная цена недостроя составляла 822 миллиона рублей. Степень готовности объекта достигла 74%.

Для участия в аукционе требовалось внести задаток в размере 200 миллионов рублей. Шаг торгов был установлен на уровне 8,2 миллиона рублей.

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