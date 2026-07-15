Бастрыкин взял на контроль дело о гибели мальчика от удара током в Новосибирске

От удара током ребенок скончался на месте. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Александру Бастрыкину представят доклад о ходе расследования уголовного дела по факту гибели ребенка в Новосибирской области. Соответствующее поручение глава СК дал исполняющему обязанности руководителя регионального управления Александру Бадулину. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.

Поводом для расследования стала трагедия, произошедшая 13 июля в Новосибирске. Десятилетний мальчик дотронулся до водосточной трубы, которая оказалась под электрическим напряжением. От удара током ребенок скончался на месте.

Следственные органы СК России по Новосибирской области возбудили уголовное дело. Его квалифицировали по части 1 статьи 109 УК РФ как причинение смерти по неосторожности.

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