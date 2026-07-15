Прилет четырех рейсов задерживается в новосибирском аэропорту Толмачево

По расписанию рейс из Алматы должен был прибыть в 20:10. Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вечером 15 июля в новосибирском аэропорту Толмачево задерживаются четыре рейса авиакомпании S7. Прилет самолетов из Алматы, Казани, Бишкека и Москвы (Домодедово) перенесен на более позднее время. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта.

По расписанию рейс из Алматы должен был прибыть в 20:10, но его перенесли на 21:15. Самолет из Казани ожидают в 20:25 вместо 20:20. Рейс из Бишкека задерживается на 10 минут – вместо 20:45 его прилет ожидается в 20:55.

Вылетевший из московского Домодедово борт должны были встретить в Толмачево в 21:40, но расчетное время прибытия сдвинули на 22:15.

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