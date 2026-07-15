В Магнитогорске нашли тело утонувшего 12-летнего мальчика

Следователи возбудили уголовное дело после гибели ребенка в реке Урал Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Магнитогорске спасатели обнаружили тело 12-летнего мальчика, который утонул в реке Урал. Трагедия произошла днем 14 июля, сообщили «Уральскому меридиану» в СУ СК России по Челябинской области.

По данным следствия, мальчик купался в реке вместе с 14-летним братом без сопровождения взрослых. Во время купания ребенок отплыл примерно на восемь метров от берега и начал тонуть, так как не умел плавать. Старший брат вызвал экстренные службы по телефону 112.

После продолжительных поисков спасатели обнаружили тело школьника на глубине около четырех метров.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Назначены необходимые экспертизы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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