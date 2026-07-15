Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
+21°
Радио
Реклама
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия15 июля 2026 12:56

В Магнитогорске нашли тело утонувшего 12-летнего мальчика

Следователи возбудили уголовное дело после гибели ребенка в реке Урал
Екатерина ХАЛИМОВА
Следователи возбудили уголовное дело после гибели ребенка в реке Урал

Следователи возбудили уголовное дело после гибели ребенка в реке Урал

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Магнитогорске спасатели обнаружили тело 12-летнего мальчика, который утонул в реке Урал. Трагедия произошла днем 14 июля, сообщили «Уральскому меридиану» в СУ СК России по Челябинской области.

По данным следствия, мальчик купался в реке вместе с 14-летним братом без сопровождения взрослых. Во время купания ребенок отплыл примерно на восемь метров от берега и начал тонуть, так как не умел плавать. Старший брат вызвал экстренные службы по телефону 112.

После продолжительных поисков спасатели обнаружили тело школьника на глубине около четырех метров.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Назначены необходимые экспертизы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX