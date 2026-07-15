В Бурятии учительницу осудили за мошенничество с поездкой детей участников СВО

Педагог собрала с родителей более 300 тысяч рублей на несуществующую поездку в Санкт-Петербург Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Бурятии суд вынес приговор учительнице начальных классов, которая обманом собрала с родителей учеников более 300 тысяч рублей на несуществующую поездку в Санкт-Петербург. Среди потерпевших оказались семьи участников СВО. Об этом «Номер один» сообщили в судебных органах региона.

По данным суда, осенью 2024 года классный руководитель предложила родителям второклассников отправить детей на слет «Орлята России» в Санкт-Петербург. За участие необходимо было заплатить 18 850 рублей, также предлагалось оплатить поездку сопровождающих взрослых.

Всего деньги перевели родители 12 школьников. Общая сумма составила 300 268 рублей. Следствие установило, что поездка изначально была вымышленной, а полученные средства женщина потратила на погашение кредитов и личные нужды.

Когда родители начали интересоваться сроками поездки, педагог несколько раз переносила ее под разными предлогами. После обращений в правоохранительные органы и администрацию школы она вернула все собранные деньги.

Суд признал женщину виновной в мошенничестве в крупном размере. Она полностью признала вину и раскаялась. С учетом смягчающих обстоятельств, положительных характеристик и возврата денег суд назначил ей штраф в размере 150 тысяч рублей с рассрочкой выплаты на 10 месяцев.

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