Жительнице Барнаула грозит до пяти лет за кражу найденного телефона

Девушка сбросила настройки смартфона и сдала его в ломбард Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Барнауле полицейские раскрыли кражу смартфона, который пенсионерка потеряла во время прогулки. Устройство нашли и вернули владелице, а в отношении подозреваемой возбудили уголовное дело. Об этом Amic сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

По данным полиции, пенсионерка потеряла телефон во дворе одного из домов. Когда она вернулась на место, мобильного устройства уже не было.

Как выяснили правоохранители, смартфон подобрала проходившая мимо девушка. Она сбросила настройки телефона до заводских, после чего сдала его в ломбард.

Полицейские изъяли устройство и вернули его законной владелице.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX