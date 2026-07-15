В Новосибирской области выявили 299 случаев сифилиса за полгода

Рост показателей связывают с расширением охвата обследований. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области за первые шесть месяцев 2026 года зарегистрировали 299 случаев сифилиса, что на 50 больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказали главный дерматовенеролог региона Виктория Онипченко и руководитель областного центра планирования семьи и репродукции Анна Вятчинина.

Рост показателей врачи связывают не с ухудшением ситуации, а с расширением охвата обследований. Благодаря работе мобильных диагностических комплексов и включению анализов на хламидиоз в план диспансеризации медикам удается активнее выявлять скрытые инфекции. После пандемии в регионе образовался большой резервуар латентных инфекций, которые раньше оставались недиагностированными.

Структура заболеваемости соответствует мировым тенденциям: на первом месте трихомониаз, на втором – хламидиоз, затем сифилис и гонорея. Особую опасность представляет хламидиоз, который из-за бессимптомного течения приводит к спаечным процессам, непроходимости труб и бесплодию. У мужчин хронические инфекции вызывают воспаление предстательной железы и ухудшают качество семенной жидкости, что мешает зачатию.

Врачи отметили, что мужчин репродуктивного возраста за половину года обследовали даже больше, чем женщин. К 2030 году медики планируют добиться значительного снижения заболеваемости сифилисом, гонореей и хламидиозом благодаря активной профилактической работе и расширенному скринингу.

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