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НовостиОбщество15 июля 2026 11:59

В Искитиме за полгода не выявили превышений вредных веществ в воздухе

Роспотребнадзор не зафиксировал превышений ПДК по 12 контролируемым показателям
Екатерина ХАЛИМОВА
Роспотребнадзор не зафиксировал превышений ПДК по 12 контролируемым показателям

Роспотребнадзор не зафиксировал превышений ПДК по 12 контролируемым показателям

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В первом полугодии 2026 года в Искитиме не выявили превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе. Об этом сообщили в региональном министерстве природных ресурсов и экологии со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

За шесть месяцев специалисты провели 4480 лабораторных исследований. Превышений предельно допустимых концентраций не обнаружили ни по одному из 12 контролируемых показателей.

В министерстве отметили, что в 2025 году на этих же точках фиксировались превышения по бензапирену, взвешенным веществам и мелкодисперсным частицам.

По данным ведомства, улучшить качество воздуха помогли газификация частного сектора, модернизация промышленных предприятий и строительство новой газовой модульной котельной в микрорайоне Ложок. В 2026 году планируется перевести на газ 181 домовладение с компенсацией почти 34,6 млн рублей, а ввод котельной намечен на 1 сентября 2027 года.

Министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгений Шестернин отметил, что работа по улучшению качества воздуха в Искитиме будет продолжена.

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