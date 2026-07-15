В Искитиме за полгода не выявили превышений вредных веществ в воздухе

Роспотребнадзор не зафиксировал превышений ПДК по 12 контролируемым показателям Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В первом полугодии 2026 года в Искитиме не выявили превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе. Об этом сообщили в региональном министерстве природных ресурсов и экологии со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

За шесть месяцев специалисты провели 4480 лабораторных исследований. Превышений предельно допустимых концентраций не обнаружили ни по одному из 12 контролируемых показателей.

В министерстве отметили, что в 2025 году на этих же точках фиксировались превышения по бензапирену, взвешенным веществам и мелкодисперсным частицам.

По данным ведомства, улучшить качество воздуха помогли газификация частного сектора, модернизация промышленных предприятий и строительство новой газовой модульной котельной в микрорайоне Ложок. В 2026 году планируется перевести на газ 181 домовладение с компенсацией почти 34,6 млн рублей, а ввод котельной намечен на 1 сентября 2027 года.

Министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгений Шестернин отметил, что работа по улучшению качества воздуха в Искитиме будет продолжена.

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