В Новосибирске хирурги удалили тромб из сердца 40-летнего жителя Башкирии

В 35 лет он уже перенес инфаркт. Фото: НМИЦ имени академика Е.Н. Мешалкина

В Новосибирске врачи центра Мешалкина прооперировали сердце 40-летнему мужчине из Башкирии. Пациент приехал лечить тромбоз сосудов ног, но обследование показало, что проблема гораздо серьезнее. Об этом сообщили в пресс-службе НМИЦ имени академика Е.Н. Мешалкина.

Несмотря на возраст, у мужчины тромбозы находили в сосудах рук и ног. В 35 лет он уже перенес инфаркт, тромбоэмболию легочных артерий, а позже – ишемический инсульт. При этом он жаловался только на высокое давление и проблемы с ногами.

Случай заинтересовал кардиологов, и пациента пригласили на госпитализацию. Заведующая кардиологическим отделением Мария Выборова рассказала, что врачи искали генетические причины тромбозов, но значимых мутаций не нашли. Зато обнаружили главный источник – подвижный тромб размером три на три сантиметра в аневризме левого желудочка. Он постоянно отрывался кусками, и каждый фрагмент мог попасть в мозг или коронарные артерии.

Операцию провел кардиохирург Александр Бобошко. Он удалил тромб и сделал пластику аневризмы в условиях искусственного кровообращения. После операции пациент чувствует себя хорошо. Удалять тромбы из артерий ног не стали – врачи выбрали выжидательную тактику и наблюдение. Теперь мужчине предстоит продолжить обследование у гематолога и кардиолога по месту жительства.

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