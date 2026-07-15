В Новосибирске у 18-летнего подсудимого изъяли четыре патрона в суде

Молодого человека судят по статье о незаконной организации азартных игр. Фото: ГУФССП России по Новосибирской области

В Новосибирске судебные приставы не дали пронести боеприпасы в Октябрьский районный суд. Инцидент произошел при досмотре 18-летнего парня, который пришел на заседание в качестве подсудимого. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Новосибирской области.

Молодого человека судят по статье о незаконной организации азартных игр. Ему напомнили, что проносить опасные предметы в здание суда запрещено, но он ответил, что таких вещей у него нет. Однако лейтенант внутренней службы Рудольф Келлер осмотрел ручную кладь посетителя и нашел в сумке четыре патрона калибра 9 мм P.A.

В отношении парня составили протокол об административном нарушении. Выяснилось, что неделей ранее его уже ловили на аналогичном — тогда он пытался пронести в суд нож.

В ведомстве напомнили, что посещать суды с оружием, боеприпасами, взрывчаткой и наркотиками строго запрещено. За нарушение грозит административная ответственность.

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