В Новосибирске продают ретроавтомобиль Hudson 1936 года

Автомобиль представляет собой музейный экспонат в отличном состоянии. Фото предоставлено продавцом.

В Новосибирске выставили на продажу автомобиль американской марки Hudson Deluxe Eight 1936 года выпуска. Информация об этом размещена на популярном сайте бесплатных объявлений.

Под капотом – бензиновый двигатель объемом 5,4 литра. Машина имеет механическую коробку передач и задний привод. Кузов – седан серебристого цвета, руль расположен слева. В комплекте также идут зимние шины.

По словам продавца, модель является культурной ценностью.

– Полностью на ходу, работает тихо, едет мягко и грациозно, – описал экспонат автор объявления о продаже.

Однако выехать на ретроавто на городские дороги и поставить на учет не получится: у машины нет ни пассивной, ни активной системы безопасности, а также поворотников. Автомобиль представляет собой музейный экспонат в отличном состоянии.

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