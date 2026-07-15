Группа компаний «Мать и дитя» приобрела одну из крупнейших в Новосибирске сетей медицинских центров

Слева направо: Владислав Шерстобоев, Александр Котов, Вадим Сухарев. Фото: «Клиника Эксперт»

Федеральная группа компаний «Мать и дитя» (MD Medical Group) объявила о приобретении сети семейных медицинских центров «Здравица».

В периметр сделки вошли шесть поликлинических отделений общей мощностью около 525 тысяч приемов в год. Штат объединенной структуры насчитывает 462 сотрудника, включая 235 врачей.

До приобретения «Здравицы» присутствие ГК «Мать и дитя» в Новосибирской области было представлено клиническим госпиталем «Авиценна», а также медицинскими активами федеральной сети «Клиника Эксперт» (приобретена весной 2025 года), куда входят госпиталь на левом берегу и два амбулаторных центра на правом.

По словам генерального директора ГК «МД Медикал» Марка Курцера, объединение брендов позволит расширить спектр предоставляемых услуг для жителей региона.

- Компания приобретает новый пул пациентов, новые поликлинические мощности с большим функционалом, - отметил генеральный директор ГК «МД Медикал» Марк Курцер.

Справка об организации

ГК «МД Медикал» - один из лидеров российского рынка частной медицины. На сегодняшний день компания объединяет 97 современных медицинских учреждений, в том числе 15 многопрофильных госпиталей и 82 амбулаторные клиники. География присутствия охватывает 35 регионов Российской Федерации.