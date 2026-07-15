Речной транспорт перевез 3681 пассажира в Новосибирской области

В Новосибирской области за два месяца речным транспортом воспользовались 3681 человек. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области подвели итоги работы речного транспорта за начало навигационного сезона. С 25 апреля по 30 июня регулярные рейсы перевезли 3681 пассажира. Основные маршруты связывают Речной вокзал с Седовой Заимкой и Тихими Зорями. При этом 1471 человек воспользовался правом на льготный проезд. Об этом сообщили в региональном Минтрансе.

Водные перевозки в регионе включают в себя разные виды транспорта: социальные маршруты, прогулочные рейсы, водный туризм и паромные переправы. С 2019 года интерес людей к таким поездкам постоянно растет. Ежегодно пассажиропоток увеличивается в среднем на 20-25%.

Показатели 2025 года стали одними из самых высоких. Всего за год речным транспортом воспользовались 274 тысячи пассажиров, что превышает результаты прошлых периодов. Такая динамика подтверждает востребованность водных маршрутов для местных жителей и туристов.

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