Новосибирским школьникам напомнили о правилах приема в 10-й класс

Тем, кто не прошел отбор в профильный 10-й класс, предложат место в обычном классе. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Министерстве просвещения РФ разъяснили механизм продолжения образования для выпускников 9 х классов в Новосибирской области.

Любой девятиклассник, получивший аттестат, вправе продолжить обучение – как в 10 м классе, так и в колледже. При этом школы могут устанавливать вступительные испытания исключительно для зачисления в классы с изучением отдельных предметов.

В Минпросвещения России особо подчеркнули: если ученик успешно прошел такие испытания, отказать ему в зачислении нельзя.

В случае отсутствия свободных мест в школе, которую окончил ребенок, органы управления образованием обязаны обеспечить ему место в другом учебном заведении. Если же учащийся не прошел отбор в профильный 10 й класс, ему предложат продолжить обучение в классе без углубленного изучения предметов.

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