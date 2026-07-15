В Новосибирске зафиксировали превышение вредных веществ в воздухе

Уровень загрязняющих веществ в воздухе в Новосибирске и Бердске превысил норму. Фото: Дарья СИДОРЕНКО.

В Новосибирске и соседних городах зафиксировали превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе. По информации Службы мониторинга окружающей среды, за 13-14 июля в Дзержинском районе Новосибирска содержание фенола достигло 1,3 ПДК. В Кировском районе города зафиксировали превышение нормы по формальдегиду – показатель составил 1,1 ПДК.

Аналогичная ситуация наблюдается в Искитимском районе. По данным КЛМС «Искитим», в Искитиме и в Бердске за те же даты зафиксировано превышение уровня концентрации пыли. Там этот показатель составил до 1,2 ПДК.

Ранее КП-Новосибирск писала, что Новосибирск накрыло смогом из-за лесных пожаров в Томской области.

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