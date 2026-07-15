В Новосибирске воду начали возвращать в дома левого берега

В Новосибирске завершили ремонт коллектора на Горском. Фото: канал Максима Кудрявцева в МАКС

В Новосибирске закончили ремонт канализационного коллектора, где накануне произошла авария в микрорайоне Горский. Напомним, что из-за дефекта в домах на левом берегу города пропала вода. Но сегодня с семи утра работники МУП «Горводоканал» начали повышать давление в системе, чтобы вода снова пошла в дома. Об этом в своем канале в МАКС рассказал мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

- Давление в системе водоснабжения стабилизируется, вода в течение нескольких часов будет у всех жителей, - уточнил он.

Добавим, что из-за дефекта на коллекторе по адресу Горский микрорайон, 10, в городе ввели режим повышенной готовности.

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