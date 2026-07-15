Семь рейсов на прилет задерживаются в новосибирском аэропорту Толмачево 15 июля

Прилет семи рейсов задерживается в Толмачево 15 июля. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

15 июля в аэропорту Толмачево отменили и задержали несколько рейсов. Два самолета не вылетели совсем. Это рейс S7 5227 Новосибирск – Иркутск, который должен был отправиться в 02:40, и обратный рейс S7 5236 Иркутск – Новосибирск, запланированный на 03:05. Об этом свидетельствует информация онлайн-табло воздушной гавани.

Также на вылет задержались два рейса в Москву. Рейс SU 1549 в Шереметьево должны были отправить в 06:00, но вылет перенесли на 09:00. А рейс DP 6526 в тот же аэропорт задержали на более чем два часа – с 08:15 до 10:35.

С ситуацией на прилет тоже не все гладко. В Новосибирск опаздывают самолеты из Красноярска (S7 5310, вместо 05:25 прибудет в 09:55), Самары (S7 5034, с 05:30 на 07:20), Сочи (FV 6641, с 05:30 на 08:30) и Москвы (DP 6525, с 07:35 на 09:45). Рейсы из Южно-Сахалинска (S7 5260) и Хабаровска (S7 5238) задерживаются на несколько минут. А самолет из Норильска (S7 5304) прилетит с опозданием на 40 минут — в 12:10 вместо 11:30.

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