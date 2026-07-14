Новосибирский космонавт Кикина отправилась в космос на «Союзе МС-29»

Новосибирский космонавт Анна Кикина во второй раз отправилась в космос. Об этом сообщили в ходе прямой трансляции запуска.
14 июля в 17:47 по московскому времени с площадки № 31 космодрома Байконур стартовал пилотируемый корабль «Союз МС-29». Вместе с Кикиной на орбиту отправились командир Петр Дубров и астронавт NASA Анил Менон.
По данным трансляции, полет проходит штатно, все параметры корабля в норме.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция: (383) 289-91-00
Мессенджеры: 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru