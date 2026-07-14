На левом берегу Новосибирска снизят давление воды из-за аварийных работ

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП
На левом берегу Новосибирска временно снизят параметры давления в водопроводной сети из-за аварийных работ на канализационном коллекторе. Об этом сообщили в МУП «Горводоканал».
По информации предприятия, давление воды будет снижено с 16:30 14 июля до 16:00 15 июля.
Причиной стали аварийные работы на канализационном коллекторе диаметром 2000 мм. На время их проведения водоснабжение сохранится, однако у части жителей левого берега возможно снижение напора воды.
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