Новосибирца обвиняют в нападении на мужчину с топором из-за денег

Свою вину мужчина не признал. Фото: прокуратура Новосибирской области

В Новосибирской области утвердили обвинительное заключение по делу о разбое в Татарском районе. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

33-летнего местного жителя обвиняют в том, что 10 февраля 2026 года он в гараже на территории села напал на 28-летнего мужчину с топором в руках. Злоумышленник требовал, чтобы потерпевший оформил на себя кредит и передал ему деньги.

Угрожая отрубить руки или пальцы, обвиняемый замахивался топором, чтобы подавить сопротивление. Испугавшись за свою жизнь, потерпевший через банковское приложение подал заявку на 100 тысяч рублей, но банк отказал.

Свою вину мужчина не признал и от дачи показаний отказался, сославшись на статью 51 Конституции. Уголовное дело передали в Татарский районный суд.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX