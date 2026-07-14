В НГТУ НЭТИ создали ПО для измерительной системы с точностью до долей миллиметра

Разработка исключает влияние человеческого фактора Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирском техническом университете НЭТИ разработали инновационное программное обеспечение для измерительной системы «Нивелир-нивелирная рейка». Софт обеспечивает высокую точность измерений на стройплощадках, транспортных сооружениях и в заводских цехах. Об этом сообщает пресс-служба НГТУ НЭТИ.

Разработку вели сотрудники и выпускники кафедры теоретических основ радиотехники. Программное обеспечение обрабатывает изображения нивелирной рейки с помощью методов статистического и спектрального анализа, а также машинного обучения.

Это позволяет исключить влияние человеческого фактора и ускорить проведение измерений.

Алгоритмы показали эффективность при наличии аппаратурных шумов, неравномерности освещения, наклона рейки и сложного фона.

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