В Новосибирске построят еще одно отделение реабилитации участников СВО

В 2026 году откроют четвертое отделение на улице Дуси Ковальчук Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске появится еще одно отделение реабилитации для участников специальной военной операции. Новый центр планируют построить в Советском районе. Об этом заявил мэр Максим Кудрявцев.

На оперативном совещании мэр подчеркнул, что поддержка участников СВО и их семей находится в абсолютном приоритете.

В городе уже открыты три отделения реабилитации — в Ленинском, Дзержинском и Октябрьском районах. Еще одно строится в Центральном округе — на улице Дуси Ковальчук, 16. Его площадь составит 950 квадратных метров. Это будет одно из крупнейших подобных учреждений.

Отделение планируют построить в Советском районе.

— Это будет не 2026 год, но работу с планированием надо провести. Чтобы для участников СВО в Новосибирске была сформирована полноценная сеть учреждений реабилитации, — заявил Кудрявцев.

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