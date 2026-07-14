В Новосибирске создадут службу контроля за архитектурным обликом города

В Новосибирске запускают новый стратегический проект развития города – службу контроля за благоустройством и архитектурным обликом. Об этом в своем канале в МАКС рассказал мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.
Для системного контроля в этой сфере создадут инспекцию, которая будет проводить регулярные рейды по проверке состояния тротуаров, фасадов и малых архитектурных форм. По результатам проверок ответственным лицам – управляющим компаниям, собственникам зданий и подрядчикам – будут выносить предписания.
– Проект рассчитан на долгосрочную перспективу. Процесс внедрения системы – несколько месяцев. Этот срок необходим для создания, тестирования и последующего масштабирования механизма на все районы города, – пояснил глава Новосибирска.
Ответственным за реализацию назначен заместитель мэра, начальник департамента строительства и архитектуры Евгений Улитко.
Ранее в городе также провели реорганизацию ДЭУ, обновили парк спецтехники и запустили проект по высадке 10 тысяч деревьев.
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