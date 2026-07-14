В Кыштовском районе почти неделю ищут 77-летнего пенсионера

Пенсионер собирался к сыну на покос, однако его автомобиль обнаружили в другой стороне. Фото: ПО «Лиза Алерт» Новосибирской области.

Поиски 77-летнего Николая Речкина, пропавшего в Кыштовском районе Новосибирской области почти неделю назад, пока не дали результатов. Об этом КП-Новосибирск сообщили в администрации Большереченского сельсовета.

– Поиски продолжаются. Но поисковый отряд уехал, так как поиски результатов не дали. Продолжают местные жители совместно с полицией, – пояснили в администрации.

Напомним, 8 июля пенсионер из села Большеречье уехал на фиолетовом ВАЗ-2107 и не вернулся. С тех пор его местонахождение остается неизвестным. Стало известно, что он собирался к сыну на покос, однако автомобиль обнаружили у заброшенной деревни в четырех километрах от села за кладбищем – в другой стороне.

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