Суд запретил работу кафе в Кольцово из-за нарушений пожарной безопасности

Предпринимателю предстоит устранить нарушения в течение года после вступления решения в силу Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Новосибирский районный суд запретил индивидуальному предпринимателю осуществлять деятельность по организации общественного питания в рабочем поселке Кольцово до устранения нарушений пожарной безопасности и санитарных требований. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Как установил суд, прокуратура Новосибирского района провела проверку кафе. В заведении выявили многочисленные нарушения: отсутствовали огнетушители и пожарная сигнализация, была повреждена изоляция электропроводки, газовые баллоны и горючие материалы хранились с нарушениями, мебель размещалась на путях эвакуации, а часть помещений использовалась для проживания людей.

Кроме того, проверяющие обнаружили антисанитарное состояние помещений, отсутствие производственного контроля, а также нарушения условий хранения и маркировки продуктов.

Суд удовлетворил иск прокуратуры и запретил предпринимателю оказывать услуги общественного питания по этому адресу до полного устранения выявленных нарушений. Также ИП обязали устранить нарушения требований пожарной безопасности в течение 12 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу.

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