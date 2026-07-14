В Новосибирской области мать и сына оштрафовали на 800 тысяч за продажу табака

В Новосибирской области суд вынес приговор 58-летней матери и 38-летнему сыну за торговлю немаркированными сигаретами. Их признали виновными в приобретении, хранении и продаже табачной продукции без обязательной маркировки. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
По данным следствия, фигуранты действовали по предварительному сговору. Они покупали оптом немаркированные сигареты, перевозили их в Купино и хранили в гараже и складских помещениях своего магазина. Оттуда товар поступал в продажу через торговую точку.
Во время обыска полицейские изъяли более 68 тысяч пачек сигарет. Общая стоимость контрафактной продукции превысила 9 миллионов рублей. Суд назначил каждому подсудимому штраф в размере 400 тысяч рублей.
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