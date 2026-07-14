Прием заявлений в первые классы в Новосибирской области продлится до 5 сентября

Новосибирцам напомнили о крайнем сроке записи детей в первые классы. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области с 1 апреля начали принимать заявления в первые классы. Подать документы можно лично в школе, заказным письмом или через портал «Госуслуги» до 5 сентября. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Заявления принимают в два этапа. С 1 апреля до 30 июня в приоритете были дети, которые живут на закрепленной за школой территории, а также льготники.

С 6 июля по 5 сентября принимают заявления от всех желающих независимо от места регистрации – при наличии свободных мест. Уведомление о зачислении придет в личный кабинет на «Госуслугах» и на почту или электронный адрес родителей.

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