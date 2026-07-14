В Новосибирске появятся 15 фигурок «городских хранителей»

Планируют выпустить около 15 хранителей, посвященных разным видам транспорта и сферам деятельности Новосибирска. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске создадут серию символичных фигурок «Городские хранители», которые будут рассказывать историю города, поделились в пресс-службе туристско-информационного центра Новосибирска.

Первым хранителем станет Везунчик железнодорожный – талисман, олицетворяющий историю Новосибирска, рожденного благодаря Транссибирской магистрали.

– Невозможно представить наш город миллионником без истории с дорогой. Наш негласный девиз: «Везет тому, кто везет». Поэтому наш хранитель – это Везунчик, – объясняет автор скульптуры.

Фигурку из металла установят у железнодорожного вокзала рядом с макетом «Новосибирь в миниатюре». У талисмана есть волшебная пряжка на ремне, приносящая удачу в пути и новых начинаниях, если ее потереть.

Всего планируют выпустить около 15 хранителей, посвященных разным видам транспорта и сферам деятельности Новосибирска. Сейчас в работе Везунчики автомобильный, речной, авиационный и мотобайкер.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX