В Новосибирске оштрафовали пассажира за курение в самолете

За курение в самолете новосибирец заплатит штраф. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна. Перейти в Фотобанк КП

В аэропорту Толмачево транспортные полицейские задержали 36-летнего жителя Новосибирска. Мужчина курил электронную сигарету на борту самолета, который следовал рейсом Южно-Сахалинск – Новосибирск. Информацию о нарушении диспетчер передал в дежурную часть линейного отдела полиции. Об этом сообщили в Управлении на транспорте МВД России по СФО.

Прибывшие на место сотрудники установили личность нарушителя. Им оказался местный житель. Во время полета он использовал одноразовое электронное устройство для курения никотиносодержащей продукции.

В отношении мужчины составили протокол о нарушении запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах. Теперь ему грозит штраф.

Транспортная полиция напоминает: курение на борту воздушного судна запрещено законом. Это требование необходимо для обеспечения безопасности полетов. Если пассажир нарушает правила, авиакомпания может отказать ему в дальнейшей перевозке. Кроме того, нарушителя обяжут возместить возможный ущерб и убытки перевозчика.

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