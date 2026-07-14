Жительница Новосибирской области зарезала сожителя во время ссоры

Жительница Доволенского района осуждена на 6,5 года за смерть сожителя. Фото: прокуратура Новосибирской области

В Новосибирской области суд вынес приговор 30-летней жительнице Доволенского района. Ее признали виновной в том, что она во время ссоры ударила сожителя ножом, и тот умер от потери крови. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Все случилось в октябре 2025 года в одном из сел района. Женщина и ее сожитель пили алкоголь. Между ними вспыхнула ссора. Обвиняемая взяла на кухне нож, подошла к сидевшему на диване мужчине и дважды ударила его по левой ноге – в голень и бедро. Один из ударов повредил малоберцовую артерию. Из-за сильной кровопотери потерпевший скончался на месте.

На суде женщина полностью признала свою вину. Суд учел это и назначил наказание – 6 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

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