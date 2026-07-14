В Новосибирской области водитель погиб в ДТП с грузовиком на перекрестке

На 1431 км трассы «Иртыш» водитель погиб в ДТП. Фото: ГАИ Новосибирской области

Вечером 13 июля в Новосибирском районе на 1431-м километре трассы Р-254 «Иртыш» произошла смертельная авария. Примерно в 20 часов водитель автомобиля «Хонда Фит Шатл» подъехал к регулируемому перекрестку со стороны остановочной платформы 3307. Он проехал на красный сигнал светофора и врезался в грузовик «Фатон» с полуприцепом, который двигался по главной дороге. Об этом сообщили в ГАИ Новосибирской области.

От сильного удара 47-летний водитель «Хонды» получил тяжелые травмы. По пути в больницу он скончался. Его 40-летняя пассажирка была доставлена в медицинское учреждение без сознания.

На месте аварии работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Они выясняют все обстоятельства происшествия.

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