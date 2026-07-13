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НовостиОбщество13 июля 2026 15:45

Более 3,8 гектаров новосибирских лесов восстановят в 2026 году

Специалисты планируют искусственно восстановить 882,2 гектара
Анастасия ТОЛСТОНОГОВА
2 964,2 гектара должны восстановиться естественным путем.

2 964,2 гектара должны восстановиться естественным путем.

Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Площадь лесовосстановления в Новосибирской области в 2026 году превысит 3,8 тысячи гектаров. Специалисты планируют искусственно восстановить 882,2 гектара, еще 2 964,2 гектара должны восстановиться естественным путем. Об этом сообщили в пресс-службе Минприроды региона.

По итогам 2025 года соотношение площади лесовосстановления к площади вырубленных и погибших насаждений достигло 127% при плановом показателе 100%. Всего специалисты восстановили 4 379 гектаров леса вместо запланированных 3 649 гектаров. На участках искусственного лесовосстановления площадью 771 гектар высадили более четырех миллионов сеянцев сосны, ели и кедра.

Это часть национального проекта «Экологическое благополучие». В 2026 году в российских питомниках планируют вырастить 705 миллионов сеянцев для лесовосстановления по всей стране, из них 564 миллиона будут с открытой корневой системой.

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