В Новосибирске у многоэтажки появилась огромная яма после прорыва трубы

Сейчас место ограждено. Фото: предоставлено читателем КП-Новосибирск

В Новосибирске образовался провал в земле у дома №10 в Горском микрорайоне. Об этом сообщили в телеграм-канале «Горский мкр Ленинснкий район Новосибирск».

Местные жители в комментариях отмечают, что грунт обваливается до сих пор, и яма становится глубже. Причиной стал прорыв трубы. Аварийные службы прибыли на место 12 июля и перекрыли воду, подключив резервные источники.

В Новосибирске образовалась яма из--за прорыва трубы

Сейчас место ограждено, а работы по восстановлению водоснабжения продолжаются. При этом, в части домов воду отключили еще 8 июля. Ограничения продлятся до 22 июля включительно.

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