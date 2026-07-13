Грузовой поезд насмерть сбил девочку в Новосибирской области

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Фото: Александр РОГОЗА. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске транспортная прокуратура проверяет обстоятельства травмирования несовершеннолетней грузовым поездом. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

По предварительным данным, 13 июля в 17:30 местного времени на остановочной платформе Комаровка Западно-Сибирской железной дороги грузовым поездом смертельно травмирована девочка 2013 года рождения.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Прокуратура организовала надзорные мероприятия для проверки соблюдения законодательства о безопасности движения на железнодорожном транспорте, а также оценки работы органов, занимающихся профилактикой правонарушений среди несовершеннолетних.

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