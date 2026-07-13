Срок сдачи четвертого моста в Новосибирске могут перенести на 2027 год

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Сроки строительства четвертого моста через Обь в Новосибирске могут перенести на декабрь 2027 года. Концессионер подал иск к областному Минтрансу с требованием продлить соглашение до 6 декабря 2027 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу группы «ВИС».
Причина иска – задержка передачи 2,8 миллиарда рублей федерального гранта. Минтранс России уже продлил срок строительства по госпрограмме до 31 декабря 2027 года, и все соглашения подписаны, однако региональное ведомство отказалось менять сроки в концессионном соглашении.
Арбитражный суд назначил предварительное заседание на 17 августа. В Минтрансе области заявили, что работы на объекте ведутся с нарушением сроков, а обращение в суд – право компании, строительство идет в условиях просрочки концессионных обязательств.
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