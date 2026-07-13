В Новосибирске СК опроверг информацию о принуждении к службе на СВО

Вероятнее всего, в тот день в ТЦ проходили рейды. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В соцсетях распространяется информация о том, что в одном из новосибирских ТЦ силовики якобы настойчиво предлагали мужчинам заключить контракт с Минобороны и отправиться в зону спецоперации. В СК России по Новосибирскому гарнизону КП-Новосибирск разъяснили ситуацию.

- Мы не занимаемся агитацией. Председатель СК России наложил обязанности по выявлению граждан, которые уклоняются от постановки на воинский учет, - сообщили в ведомстве.

В СК РФ по Новосибирскому гарнизону отметили, что, вероятнее всего, в тот день в ТЦ проходили рейды по выявлению таких граждан.

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