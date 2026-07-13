Новосибирцам не нужно оформлять визу для посещения стран Балканского полуострова

Эксперт также рассказала, где проще оформить шенгенскую визу Фото: Оксана ЗУЙКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Жители Новосибирской области могут отправиться в ряд европейских стран без оформления визы. Об этом NEWS.RU рассказала генеральный директор Центра туризма и отдыха Люсинэ Кодякова.

По словам эксперта, без визы россияне могут посетить Сербию, Черногорию, Боснию и Герцеговину, Северную Македонию, а также Турцию, Грузию и Армению. Эти направления привлекают туристов доступными ценами, качественным сервисом и большим количеством исторических достопримечательностей.

Тем, кто планирует поездку в страны Шенгенской зоны, специалист советует заранее подавать документы. В 2026 году оформление визы занимает в среднем от трех до четырех недель.

Для получения шенгенской визы потребуется стандартный пакет документов: бронь отеля, авиабилеты, медицинская страховка и подтверждение финансовой состоятельности. По словам Люсинэ Кодяковой, наиболее лояльно к туристам относятся консульства Греции, Испании и Италии. Кроме того, перед подачей документов важно внимательно проверить анкету, чтобы избежать ошибок.

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