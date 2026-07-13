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НовостиОбщество13 июля 2026 12:53

Новосибирцам не нужно оформлять визу для посещения стран Балканского полуострова

Эксперт также рассказала, где проще оформить шенгенскую визу
Екатерина ХАЛИМОВА
Эксперт также рассказала, где проще оформить шенгенскую визу

Эксперт также рассказала, где проще оформить шенгенскую визу

Фото: Оксана ЗУЙКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Жители Новосибирской области могут отправиться в ряд европейских стран без оформления визы. Об этом NEWS.RU рассказала генеральный директор Центра туризма и отдыха Люсинэ Кодякова.

По словам эксперта, без визы россияне могут посетить Сербию, Черногорию, Боснию и Герцеговину, Северную Македонию, а также Турцию, Грузию и Армению. Эти направления привлекают туристов доступными ценами, качественным сервисом и большим количеством исторических достопримечательностей.

Тем, кто планирует поездку в страны Шенгенской зоны, специалист советует заранее подавать документы. В 2026 году оформление визы занимает в среднем от трех до четырех недель.

Для получения шенгенской визы потребуется стандартный пакет документов: бронь отеля, авиабилеты, медицинская страховка и подтверждение финансовой состоятельности. По словам Люсинэ Кодяковой, наиболее лояльно к туристам относятся консульства Греции, Испании и Италии. Кроме того, перед подачей документов важно внимательно проверить анкету, чтобы избежать ошибок.

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