В Новосибирске парень и девочка на мопеде пострадали в ДТП

Оба доставлены в больницу. Фото: ГАИ Новосибирской области

В Калининском районе Новосибирска 13 июля в ДТП с участием иномарки и мопеда пострадали двое. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ Новосибирской области.

Авария произошла в 15:25 на пересечении улиц Земнухова и Краузе. По предварительным данным, женщина 1984 года рождения за рулем Toyota Ractis двигалась по Земнухова. Напротив дома №15 на нерегулируемом перекрестке она поворачивала налево, на улицу Краузе, но не уступила дорогу мопеду Yamaha, который двигался по главной.

В результате столкновения пострадали водитель мопеда – парень 2008 года рождения, и его пассажирка – девочка 2010 года рождения. Оба доставлены в больницу, характер травм уточняется.

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