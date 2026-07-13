Врач Русакова: «Грибы без должной обработки могут вызывать отравление»

Диетолог также рассказала, какая порция считается безопасной Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Грибы могут представлять опасность для детей, беременных женщин и людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Об этом «Абзац» предупредила кандидат медицинских наук, врач-диетолог Дарья Русакова.

По словам специалиста, детям до семи лет не рекомендуется давать грибы даже если они съедобные, поскольку детский организм хуже справляется с возможными токсинами. Консервированные грибы не стоит включать в рацион детей младше трех лет из-за риска ботулизма.

Также отказаться от грибов следует беременным и кормящим женщинам, людям с обострением гастрита, язвенной болезни, дуоденита, заболеваниями печени, почечной недостаточностью, аллергией или индивидуальной непереносимостью, а также пожилым людям.

Диетолог отметила, что грибы содержат хитин, который практически не переваривается и может создавать дополнительную нагрузку на пищеварительную систему.

Безопасной для здоровья считается порция в 100–150 граммов не чаще двух раз в неделю. Даже здоровым людям специалисты рекомендуют есть грибы умеренно и только после правильной термической обработки.

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