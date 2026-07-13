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НовостиОбщество13 июля 2026 12:43

Врач Русакова: «Грибы без должной обработки могут вызывать отравление»

Диетолог также рассказала, какая порция считается безопасной
Екатерина ХАЛИМОВА
Диетолог также рассказала, какая порция считается безопасной

Диетолог также рассказала, какая порция считается безопасной

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Грибы могут представлять опасность для детей, беременных женщин и людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Об этом «Абзац» предупредила кандидат медицинских наук, врач-диетолог Дарья Русакова.

По словам специалиста, детям до семи лет не рекомендуется давать грибы даже если они съедобные, поскольку детский организм хуже справляется с возможными токсинами. Консервированные грибы не стоит включать в рацион детей младше трех лет из-за риска ботулизма.

Также отказаться от грибов следует беременным и кормящим женщинам, людям с обострением гастрита, язвенной болезни, дуоденита, заболеваниями печени, почечной недостаточностью, аллергией или индивидуальной непереносимостью, а также пожилым людям.

Диетолог отметила, что грибы содержат хитин, который практически не переваривается и может создавать дополнительную нагрузку на пищеварительную систему.

Безопасной для здоровья считается порция в 100–150 граммов не чаще двух раз в неделю. Даже здоровым людям специалисты рекомендуют есть грибы умеренно и только после правильной термической обработки.

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