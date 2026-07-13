Новосибирец упал на цокольный этаж здания в СНТ «Пенсионер»

В Новосибирске спасатели муниципальной аварийно-спасательной службы выезжали в садовое некоммерческое товарищество «Пенсионер» в Заельцовском районе. Мужчина 1990 года рождения упал на цокольный этаж здания. Об этом сообщили в пресс-службе МАСС.
На место прибыла бригада врачей скорой помощи. Пострадавший находился в сознании, но жаловался на сильные боли в спине. Спасатели оценили обстановку и приступили к работе.
Они аккуратно уложили мужчину на жесткий щит, чтобы предотвратить дальнейшие повреждения позвоночника, и транспортировали до машины скорой помощи. Специалисты обеспечили полную неподвижность пострадавшего и передали его врачам для госпитализации в медицинское учреждение.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция: (383) 289-91-00
Мессенджеры: 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru