В Новосибирске обновят асфальт на Октябрьском мосту

Капитальный ремонт переправы планируют начать не раньше 2027 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске в 2026 году проведут текущий ремонт проезжей части Октябрьского моста. На переправе заменят асфальтобетонное покрытие на центральных полосах движения.

Как рассказал директор МКУ «Гормост» Виктор Слепец в эфире «Новосибирские новости», новое покрытие уложат на центральных полосах, где асфальт не обновляли более пяти лет.

При этом масштабный капитальный ремонт моста начнется не раньше 2027 года. Его планируют проводить поэтапно после завершения работ на Димитровском мосту, чтобы перераспределить транспортные потоки.

По словам Виктора Слепца, стоимость капитального ремонта после пересчета в ценах 2025 года составила около 1,5 млрд рублей. Работы займут 3–4 года при условии выделения финансирования.

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