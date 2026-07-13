Прилет семи рейсов задерживается в новосибирском аэропорту Толмачево

Рейс из Нового Уренгоя должен был прибыть в 18:35. Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В новосибирском аэропорту Толмачево 13 июля задерживаются несколько рейсов авиакомпании S7. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта.

По расписанию рейс из Нового Уренгоя должен был прибыть в 18:35, но его прилет ожидается в 19:10. Рейс из Екатеринбурга сдвинут с 19:30 на 19:45, из Москвы (Домодедово) – с 19:45 на 20:10, из Алматы – с 20:10 на 20:30.

Также задерживаются рейсы из Уфы (вместо 20:30 ожидается в 20:52), из Санкт-Петербурга (вместо 22:05 ожидается в 22:25) и из Минеральных Вод (с 22:15 на 22:16).

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